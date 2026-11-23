В мире на сегодняшний день нет вирусов, которые могли бы спровоцировать новую пандемию. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, специалисты по всему миру в постоянном режиме контролируют изменения не только коронавирусов, но и других возбудителей с пандемическим потенциалом. Сейчас в поле зрения экспертов нет ни одного подобного патогена.

– Ученые всего мира внимательно следят за всеми мутациями не только коронавирусов, но и других вирусов с пандемическим потенциалом. На сегодняшний день в поле нашего зрения ни один из таких вирусов не попадает, – отметила эксперт.

Попова подчеркнула, что в России выстроена система мониторинга различных инфекций, а российские ученые обмениваются данными с зарубежными коллегами и отслеживают ситуацию по всему миру. На данный момент рисков, связанных с мутациями вирусов, не зафиксировано.