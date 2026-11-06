Стало известно, какой вирус чаще всего обнаруживают у омичей

Изображение создано при помощи ИИ

Согласно данным Роспотребнадзора, за период с 26 октября по 1 ноября 2026 года в Омской области среди выявленных возбудителей респираторных инфекций преобладал COVID-19. Также в ходе лабораторных исследований обнаружили несколько вирусов негриппозного характера.

На долю коронавирусной инфекции пришлось 68,4 % всех выявленных случаев. Еще 31,6 % составили другие респираторные вирусы. Среди них чаще всего встречались риновирусы – 15,8 %. Доля энтеровирусов составила 10,5 %, а парагриппа – 5,3 %.

Тем временем в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Для вакцинации используют отечественные препараты «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М». По данным на 2 ноября 2026 года, прививки сделали более 531 тысячи жителей Омской области, в том числе свыше 200 тысяч детей. Таким образом, выполнено 49 % от запланированного объема вакцинации.