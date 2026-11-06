В Омске нашли неожиданное преимущество перед другими миллионниками

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Омские театры оказались самыми доступными по стоимости билетов среди театров городов-миллионников. Средняя цена минимального билета составляет 710 рублей. Такие данные приводит геосервис 2ГИС. Для сравнения, в Челябинске аналогичный билет стоит 790 рублей, а в Новосибирске – 935 рублей. Эти города заняли второе и третье места соответственно.

Доступнее, чем во многих других миллионниках, для омичей оказалось и посещение кинотеатров. Минимальная стоимость билета на сеанс в Омске составляет 330 рублей – столько же, сколько и в Челябинске. При этом в среднем по 16 городам-миллионникам поход в кино обходится в 435 рублей, а в театр – в 1150 рублей. Таким образом, театральный досуг в среднем обходится в 2,6 раза дороже.

Несмотря на разницу в стоимости, кино привлекает больше внимания пользователей 2ГИС, чем театр. За последний год 56,1 % поисковых запросов, связанных с этими видами досуга, пришлось на кинотеатры, еще 43,9 % – на театры. В Омске разрыв оказался заметнее: доля запросов о кино достигла 65,7 %. При этом интерес к театральным постановкам традиционно возрастает осенью и в начале зимы – пик приходится на октябрь – декабрь. Кинотеатры же пользователи чаще ищут в январе и августе.