Массовый сбой хостинга подставил омские театры

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В понедельник, 2 ноября, перестали открываться интернет-страницы как минимум трех омских театров. Причиной стали технические неполадки. О проблемах с доступом к своим сайтам сообщили Театр юного зрителя, Омский театр драмы и «Галерка».

В театре «Галерка» уточнили, что сбои затронули интернет-ресурсы не только в Омске, но и по всей стране. Пока сайты не работают, зрителям советуют покупать билеты и задавать интересующие вопросы в кассах театров и по телефону.

Аналогичные проблемы в этот же день возникли и у сайта Омского аэропорта: в пресс-службе воздушной гавани связали недоступность ресурса с техническими неполадками у провайдера. Сбои могли произойти из-за инцидента у компании, оказывающей услуги хостинга.