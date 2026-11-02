На лед в Омске выйдут звездные фигуристы

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С 14 ноября в Омске стартует финальный этап серии Гран-при России по фигурному катанию под названием «Сердце Сибири». О грядущем турнире и составе участников проинформировала пресс-служба Минспорта Омской области.

На льду «G-Drive Арены» спортсмены разыграют награды в четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, а также среди спортивных пар и в танцах на льду. Среди заявленных участников – обладатель бронзы Олимпиады в Пекине в командном турнире, чемпион Европы Марк Кондратюк, а также серебряные призеры европейского первенства в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин. Омск становится хозяином соревнований сильнейших фигуристов страны уже в четвертый раз.

Юниоры выйдут на лед раньше взрослых: финальный этап юниорской серии Гран-при запланирован на 11–13 ноября. Билеты на оба турнира уже можно купить, однако реализация ведется исключительно через сайт «Яндекс Афиши». Организаторы обращают внимание болельщиков на то, что любые предложения о приобретении билетов на сторонних ресурсах – подделка.