Камила Валиева выступит в Омске на этапе Гран-при России по фигурному катанию

Фото: t.me/germanchistyakov

Билеты на этап Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» поступили в продажу в Омске. Соревнования запланированы на 14 и 15 ноября и пройдут на «G-Drive Арене». Как сообщили в пресс-службе министерства спорта Омской области в турнире примет участие Камила Валиева.

Фигуристы поборются за победу в четырех видах программы: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Отметим, что Омск уже четвертый год подряд принимает крупные соревнования по фигурному катанию. При этом этап Гран-при России «Сердце Сибири» пройдет в городе в третий раз.