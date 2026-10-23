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·Спорт·Алексей Новиков

Камила Валиева выступит в Омске на этапе Гран-при России по фигурному катанию

Билеты на турнир «Сердце Сибири» уже поступили в продажу.
G-Drive Арена

Билеты на этап Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» поступили в продажу в Омске. Соревнования запланированы на 14 и 15 ноября и пройдут на «G-Drive Арене». Как сообщили в пресс-службе министерства спорта Омской области в турнире примет участие Камила Валиева

Фигуристы поборются за победу в четырех видах программы: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Отметим, что Омск уже четвертый год подряд принимает крупные соревнования по фигурному катанию. При этом этап Гран-при России «Сердце Сибири» пройдет в городе в третий раз.

Напомним, в 2024 году Омск принимал чемпионат России по фигурному катанию. В федерации высоко оценили организацию соревнований и назвали турнир эталонным.

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·Спорт·Алексей Новиков

Камила Валиева выступит в Омске на этапе Гран-при России по фигурному катанию

Билеты на турнир «Сердце Сибири» уже поступили в продажу.
G-Drive Арена

Билеты на этап Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» поступили в продажу в Омске. Соревнования запланированы на 14 и 15 ноября и пройдут на «G-Drive Арене». Как сообщили в пресс-службе министерства спорта Омской области в турнире примет участие Камила Валиева

Фигуристы поборются за победу в четырех видах программы: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Отметим, что Омск уже четвертый год подряд принимает крупные соревнования по фигурному катанию. При этом этап Гран-при России «Сердце Сибири» пройдет в городе в третий раз.

Напомним, в 2024 году Омск принимал чемпионат России по фигурному катанию. В федерации высоко оценили организацию соревнований и назвали турнир эталонным.

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Рубрика - Спорт