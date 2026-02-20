Фигуристка из Омска засветилась на Олимпиаде в Милане

Полина Цурская тренировала участницу из Израиля Марию Сенюк.

Фото: vk.com

На Олимпийских играх 2026 года в Милане засветилась бывшая ученица Этери Тутберидзе, омская фигуристка и тренер Полина Цурская.

24-летний специалист тренировала израильскую фигуристку Марию Сенюк – дебютантку соревнований.

Воспитанница омички выступила сначала в короткой программе и набрала 58,61 балла, заняв 22-е место среди 29 участниц и пройдя в финал Олимпиады. А в ночь на 20 февраля Сенюк в произвольной программе набрала по сумме двух прокатов 152,61 балла.

Отметим, что Полина Цурская выделялась мощными прыжками на высокой скорости и считалась одной из самых перспективных фигуристок своего поколения. Является бронзовым призером этапа Гран-при NHK Trophy (2017) и победительницей Кубка России (2017). До 2018-го фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе. Потом – у Елены Буяновой, работала над постановкой программ с Татьяной Тарасовой. В 2019 году завершила соревновательную карьеру и стала тренером.