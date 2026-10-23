Экс-тренер чемпионского «Авангарда» возглавил «Металлург» после ухода Разина

Фото: https://vk.ru/hcmetallurg

Сегодня, 23 октября, экс-тренер омского «Авангарда» Константин Шафранов стал главным тренером магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В сезоне-2020/2021 Шафранов занимал должность ассистента Боба Хартли в омском «Авангарде». Под руководством канадского специалиста команда выиграла Кубок Гагарина, однако после завершения чемпионата клуб прекратил сотрудничество с Шафрановым, расторгнув с ним контракт.

Отметим, что Шафранов знаком с «Металлургом» не только по тренерской работе – в прошлом он защищал цвета команды как игрок. В 1995 году вместе с клубом он завоевал бронзу чемпионата России, а в 1999-м стал чемпионом страны и Евролиги.

Отметим, что свою тренерскую карьеру специалист строил в качестве помощника главного тренера. Первые три года, с 2014-го по 2017-й, он провел в американском «Форт-Уэйн Кометс». Затем специалист работал в «Амуре» (2017/2018), «Автомобилисте» (2018–2020) и «Авангарде» (2020/2021). Следующими клубами в его карьере стали СКА, где он трудился с 2021 по 2025 год, и «Ак Барс», в тренерском штабе которого Шафранов провел сезон-2025/26.

Напомним, Разин покинул пост главного тренера «Металлурга» на фоне разногласий с хоккеистами. Среди игроков, с которыми у специалиста возникали конфликты, был и экс-нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев.