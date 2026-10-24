Омск-информ
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·Спорт·Андрей Андреев

«Дорогой мой, где результат?» Черкас высказался о провале «Авангарда»

Хоккейный эксперт призвал омичей задуматься, почему травмируются игроки.
Авангард

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал провал «Авангарда» в этом сезоне КХЛ. Как сообщает Vprognoze, тренера очень удивляет такой результат.

– Для команды созданы все условия в Омске. Говорить про то, что у вас постоянно травмированы игроки... ну, тогда вы должны ответить в клубе, а почему они травмированы? Они не готовы к сезону? Перетренированы? Недотренированы? – высказался специалист.

При этом даже травмированные «ястребы» потихоньку возвращаются на лед. Однако это не помогает омичам выигрывать.

– Много вопросов к тренерскому штабу. Уже сейчас можно у Ги Буше спросить: «Дорогой мой, где результат?», – отмечает Черкас.

Ранее сообщалось, что после 16 матчей «Авангард» занимает последнее место в Восточной конференции.

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·Спорт·Андрей Андреев

«Дорогой мой, где результат?» Черкас высказался о провале «Авангарда»

Хоккейный эксперт призвал омичей задуматься, почему травмируются игроки.
Авангард

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал провал «Авангарда» в этом сезоне КХЛ. Как сообщает Vprognoze, тренера очень удивляет такой результат.

– Для команды созданы все условия в Омске. Говорить про то, что у вас постоянно травмированы игроки... ну, тогда вы должны ответить в клубе, а почему они травмированы? Они не готовы к сезону? Перетренированы? Недотренированы? – высказался специалист.

При этом даже травмированные «ястребы» потихоньку возвращаются на лед. Однако это не помогает омичам выигрывать.

– Много вопросов к тренерскому штабу. Уже сейчас можно у Ги Буше спросить: «Дорогой мой, где результат?», – отмечает Черкас.

Ранее сообщалось, что после 16 матчей «Авангард» занимает последнее место в Восточной конференции.

1282
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Рубрика - Спорт