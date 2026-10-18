Не дошедшего до «Авангарда» Разина официально назначили в СКА

Игорь Ларионов покинул клуб.

Фото: ska.ru

Ушедший из «Металлурга» Андрей Разин возглавил СКА. Об этом сообщили в клубе.

Соглашение с главным тренером рассчитано на два сезона.

Первый матч под руководством Разина СКА проведет уже 20 октября против «Автомобилиста».

Игорь Ларионов покинул пост главного тренера СКА. Клуб и специалист приняли совместное решение о прекращении сотрудничества.

Игорь Ларионов был назначен на должность в июне 2025 года, под его руководством армейцы провели 88 матчей.

Ранее сообщалось, что Разин ушел с поста главного тренера «Магнитки». Причиной стали конфликты с игроками, в том числе с форвардом «Авангарда» Владимиром Ткачевым.

По некоторым данным, на Разина претендовал «Авангард». Но руководство «Магнитки» пошло на принцип, заявив, что отдаст наставника только в клуб Западной конференции. Поэтому и отдали предпочтение СКА.