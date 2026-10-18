«Нет денег – нет фарта»: игроки «Иртыша» снова пожаловались на задержки зарплат

Нападающий омского «Иртыша» Роман Янушковский после поражения от пермского «Амкара» 17 октября заявил, что команда уже четыре месяца остается без выплат. Запись послематчевого комментария футболиста была опубликована в одном из омских футбольных сообществ.
Автор единственного гола омичей в этой встрече объяснил неудачу отсутствием удачи, за которым, по его словам, скрывается куда более серьезная проблема – невыплата жалованья игрокам.
– У них [Амкара – Прим. ред.] задача, у нас все просто: фарта нету. А фарта нет из-за того, что команда четыре месяца без денег, на голом энтузиазме, – поделился проблемами клуба Роман Янушковский.
Генеральный директор «Иртыша» Кирилл Ягодка не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
– Ситуация в клубе стабильная. Самое главное сейчас – выиграть стыковые матчи. Такую задачу ставит перед нами руководство региона, – цитирует Ягодку Город 55.
Ближайшие встречи такого формата омичи проведут со ставропольским «Динамо»: 21 октября команды сыграют в Ставрополе, а 25 октября – в Омске. На кону стоит место «Иртыша» в группе «серебро».
Стоит отметить, что осенью 2024 года игроки и персонал клуба уже сталкивались с задержками выплат и тогда добиться денег удалось только через суд.