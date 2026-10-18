Омск-информ
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·Спорт·Елена Ляхова

«Авангард» собирается взять реванш у «Трактора»

Омичей ждет тематический «отцовский» матч.
Авангард_Трактор

На сегодняшнем домашнем матче на «G-Drive Арене» «Авангард» сыграет против «Трактора». Омичи намерены взять реванш за 20 сентября, когда уступили челябинцам со счетом 1:2.

Болельщиков ждет тематический матч в честь Дня отца. Стоит ожидать, что «ястребы» придут на игру со своими отпрысками.

В предыдущем матче 16 октября омичи одержали победу над «Автомобилистом» со счетом 4:2. Сейчас они на 9-м месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. А «Трактор» – на 10-м. По сути, оба клуба являются аутсайдерами.

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·Спорт·Елена Ляхова

«Авангард» собирается взять реванш у «Трактора»

Омичей ждет тематический «отцовский» матч.
Авангард_Трактор

На сегодняшнем домашнем матче на «G-Drive Арене» «Авангард» сыграет против «Трактора». Омичи намерены взять реванш за 20 сентября, когда уступили челябинцам со счетом 1:2.

Болельщиков ждет тематический матч в честь Дня отца. Стоит ожидать, что «ястребы» придут на игру со своими отпрысками.

В предыдущем матче 16 октября омичи одержали победу над «Автомобилистом» со счетом 4:2. Сейчас они на 9-м месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. А «Трактор» – на 10-м. По сути, оба клуба являются аутсайдерами.

1299
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Рубрика - Спорт