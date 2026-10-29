Сюжет круче Голливуда: историк написал роман о жизни в Омске 100 лет назад

фото: https://max.ru/minkult55

Омский историк, ученый-архивист Максим Стельмак представил свой первый художественный роман «Недопонимание» (16+), действие которого разворачивается в вымышленном сибирском городе в 1913–1915 годах. О замысле и ходе работы над книгой автор рассказал на презентации, которая состоялась в Центре изучения истории Гражданской войны.

Истории в архивах

Название романа, как признает сам автор, у многих вызовет вопросы и может показаться пафосным. Для Стельмака это отсылка к произведению «Нетерпение» Юрия Трифонова (1925–1981), также на автора оказали сильное влияние исторические романы Юрия Давыдова (1924–2002), а серьезным стимулом взяться за книгу стал случай из биографии саратовского историка Николая Троицкого (1931–2014), крупнейшего специалиста по народовольцам.

Работа в Центре изучения истории Гражданской войны научила Стельмака, что в исторических, личных, государственных архивах хранятся сюжеты куда более неожиданные, драматичные и порой шокирующие, чем те, что выдумывают писатели и сценаристы.

– Очень часто в исторических источниках я находил крайне интересные сюжеты и понимал – это готовый материал для очень интересного романа, – отметил Стельмак.

Эти детали – личные трагедии, моральные дилеммы, случайные совпадения, которые меняют восприятие событий, – и делают такие истории ярче голливудских сюжетов.

Максим Стельмак стремился передать атмосферу сибирской провинции, сделал город Омутск, где происходят события, административным центром Трясиновской области и всего Средне-Сибирского генерал-губернаторства. В этом легко угадывается Омск, живший на контрастах в канун Первой мировой войны и революций.

фото: Исторический архив Омской области

Одну историю Максим Стельмак публикует в книге как флешбэк, – это легендарная встреча Марии Спиридоновой, Марии Школьник, Анастасии Биценко, Александры Измайлович, Ревекки Фиалки и Лидии Езерской на Омской железнодорожной станции 30 июня 1906 года во время этапирования на Нерчинскую каторгу. Рассказ об этом есть в библиографии писателя.

В роман включены отсылки к фильмам Дэвида Линча, книгам Чайны Мьевиля и другим произведениям. Чтобы точнее передать язык эпохи, Максим Стельмак много времени провел за рассказами, статьями и заметками из периодики 115–120-летней давности.

Герои и образы

Автору романа «Недопонимание» было необходимо визуализировать своих героев. В этом ему помогла нейросеть. Правда, главного героя сгенерировать не удалось – додумать его образ читатель может сам.

– Андрей Павлович Зерцалов родился в Омутске 19 февраля (4 марта) 1891 года в семье мелкого чиновника. Кроме него в этот день появился и его старший, на несколько минут, брат Максим. Они не были двойняшками, редко незнакомые люди могли принять их за родственников из-за внешних различий, – знакомит со своим героем автор.

иллюстрация Максима Стельмака

Антагонист Зерцалова и главный отрицательный герой романа – полковник Михаил Михаил Бургомистров, начальник жандармского управления в Омутске.

– В мундире, сидящем на нем как влитой, за огромным столом, Бургомистров напоминал статую Зевса, готового в гневе поразить с недосягаемой высоты Олимпа провинившегося смертного, – описывает его в романе Стельмак.

иллюстрация Максима Стельмака

Второстепенный персонаж романа – Егор Астафьевич Вахонин, унтер-офицер жандармерии, находящийся на службе в качестве филера (агент «охранки», ведущий наружное наблюдение и негласный сбор информации). Здесь он представлен замаскированным (по понятным причинам) под разносчика газет.

иллюстрация Максима Стельмака

Героем повествования также является сам город Омутск – по сути, дореволюционный Омск. Максим Стельмак через нейросеть сделал большое количество иллюстраций города, но не стал использовать их в книге. Посмотреть иллюстрации можно на странице автора в соцсети.

– В итоге решил не использовать получившееся при оформлении книги. Причины разные. Получалось близко к моим представлениям, но не совсем до конца. Не всегда удавалось воссоздать полностью историческую атмосферу. Кое-что, наверное, применю при создании обложки, – отметил Стельмак. И действительно, на обложке Омутск такой, каким его «увидел» ИИ.

иллюстрация Максима Стельмака

Отзывы на книгу

Одну из рецензий на роман «Недопонимание» сделал доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории, социологии и политологии исторического факультета ОмГПУ, профессор ВАК, член Союза писателей России Анатолий Штырбул.

– Перед нами роман в известной мере приключенческий, хотя, конечно, совсем не это в романе главное. Прежде всего, это историческая драма, притом во многом документальная, – отметил он. – Особенно интересно, что это сделано на нашем сибирском материале и, далеко не в последнюю очередь, на материале омском.

фото: https://max.ru/minkult55

На презентации книги Максима Стельмака своими впечатлениями после ее прочтения поделились его коллеги и друзья, омские литераторы и журналисты.

– Было интересно читать вашу книгу, потому что сам город вы сделали персонажем, – отметила писательница Наталья Елизарова.

О новом образе Омска сказал историк Сергей Наумов.

– Есть Омск Достоевского из «Записок», Омск Жюля Верна из «Михаила Строгова», есть Омск Мартынова, который писал про воздушные фрегаты, есть уже современный Омск у Серафимы Орловой в пьесе «Про город», вот теперь есть город Стельмака, – высказался Наумов.

Познакомиться с миром города Омутска можно, купив книгу в издательстве «Амфора» или прочитать ее в электронном виде по этой ссылке.