Колчак и Батюшкины: в Омске вышла уже вторая книга о владельцах знаменитого дома

Установить ранее неизвестные факты автору книги помогает искусственный интеллект.

фото из личного архива А. Поповой

В Омске состоялась презентация второго издания монографии «История омского рода Батюшкиных», автор – руководитель Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области, к. и. н. Дмитрий Петин.

Первое издание книги вышло в свет около пяти лет назад, в декабре 2021 года. Ее презентация состоялась в январе 2022-го. Книга оказалась востребованной, ее с удовольствием читали историки, отмечая, что через краеведение, через локальную историю одной семьи оказались освещены некоторые глобальные, масштабные события. И такие колоритные личности, как адмирал Александр Колчак, стали частью омской истории.

Книгу охотно покупали: как рассказал Дмитрий Петин, рекорд – 17 книг в день. Для издания на историческую тему это действительно нонсенс.

фото из личного архива А. Поповой

Дед того самого внука

Второе издание выросло на 20 страниц, в которые вошли новые фотографии и тексты. Они появились благодаря в том числе искусственному интеллекту.

– Если бы не его возможности, огромный массив актовых записей я бы, наверное, изучал годами. Может быть, даже и не дошел бы до истины, но, опять же, благодаря тому, что искусственный интеллект есть, он проанализировал ключевое слово – Батюшкин – и показал мне, где надо искать материалы, – отметил Петин.

Так был найден новый документ с упоминанием человека из рода Батюшкиных, он датируется 1791 годом – это запись в метрической книге Покрово-Иртышской церкви Тобольского наместничества. Сегодня это деревня Покрово-Иртышская в Омском районе. Запись говорит нам о том, что 10-го по старому стилю, 21-го по новому стилю августа 1791 года у посельщика Петра Батюшкина родилась дочь Соломонида.

– Это самый старый документ о пребывании омского рода Батюшкиных на нашей земле. Он не связан с Омском и говорит о том, что это были выходцы из провинции. Второй момент, Петр Батюшкин указан посельщиком. Согласно терминологии того времени, это человек, который недавно живет на земле сибирских казаков. Что его занесло в наши края, остается пока загадкой, – отметил Дмитрий Петин.

фото: Исторический архив Омской области

Через год у Петра Батюшкина родился сын Андрей. Это дед того самого Капитона Алексеевича, дом которого и стал впоследствии резиденцией Верховного правителя России и сделал род известным.

Благодаря выявленным актовым записям удалось установить, что Андрей Батюшкин в 1809 году венчался, его избранницей стала унтер-офицерская дочь Мавра Черкасова. Но в тех актовых записях Батюшкин уже указан как крестьянин.

В 1815 году он служит солдатом в омском гарнизоне. Жизнь была тяжелая, в октябре 1830 года Батюшкин умирает от туберкулеза, за два года до этого ушла из жизни от того же заболевания его супруга. Младшие дети остаются сиротами, их забирает на воспитание старшая из дочерей Екатерина, удачно вышедшая замуж за учителя Сергея Веденева (Веденеева). Одного из сыновей солдата Батюшкина – Алексея удалось устроить в школу кантонистов (военно-учебные заведения низшего разряда в России в 1805–1858 годах для сыновей солдат и военных поселенцев).

Путь в купцы и яблоки

Отставной унтер-офицер Алексей Андреевич Батюшкин (1827-1879) после ухода из армии он занялся коммерцией. Получилось у него это явно удачно: отец Батюшкина стал купцом 2-й гильдии в городе Верном (ныне Алма-Ата).

Его сын Капитон не пошел по стопам отца, он окончил курс Омской учительской семинарии и начал учительскую карьеру, прослужив на этом поприще 20 лет. В 1882 году Капитон Батюшкин был назначен на инспекторский пост. Через 14 лет он ушел со службы, официально – по расстроенному здоровью, реально – по особым семейным обстоятельствам.

Известно, что еще в 1891 году Капитон женился на Елизавете Тереховой (1865–1945). Та была дочерью друга и сослуживца его отца, тоже вышедшего в отставку, Егора (Георгия) Терехова (1821–1896). Молодая семья жила на жалованье мужа, потому что заниматься бизнесом тогда запрещалось не только чиновнику, но и его супруге. Однако семья была более чем состоятельная. И жалованье Капитона было несопоставимо с доходами от коммерции, тем более появились дети.

В 1902–1906 годах Батюшкины строят знаменитый комфортабельный особняк на берегу Иртыша, с 1905 года обустраивают загородное имение близ Ачаира с участком в 600 гектар земли.

В доработанное издание «История омского рода Батюшкиных» вошли еще две фамилии – это омский общественник Иван Яцкин, который женился на одной из сестер Капитона Батюшкина – Марии и был увлеченным садоводом. Сортовые яблони росли у дома Капитона Алексеевича. За них он даже получил почетные отзывы.

Второе имя - Фелицата Батюшкина. Она вышла замуж за офицера Василия Клементьева, жила в Томске, Барнауле, Кокчетаве. Овдовев в 1909 году, вернулась в Омск. Преподавала.

– С фамилией Клементьевых связан еще один визуальный образ, который удалось в эту книгу включить. До этого нам был известен снимок некой Екатерины Тереховой, по всей видимости, это племянница Капитона Батюшкина со стороны жены. Теперь есть фото еще одной племянницы – Марии Клементьевой. Это дочь Василия и Фелицаты, – отметил Дмитрий Петин.

фото: Исторический архив Омской области

Как сложилась ее судьба в дальнейшем – пока тоже неизвестно.

Жандарм в охране Колчака и советский генерал

В архиве были найдены документы о том, что в доме Батюшкиных работал некий социал-демократ, его имя неизвестно. У жандармов, которые вели за ним оперативное наблюдение, этот человек проходил как Инвалид. В «Омском телеграфе» упоминание о доме Батюшкина найдено в заметке о покушении на самоубийство: в этом доме работала некая 16-летняя горничная. По какой-то причине она выпила уксус и пыталась таким образом свести счеты с жизнью. Но ее смогли вовремя доставить в больницу.

– Встречаются совсем необычные люди, связанные с этим домом, если хорошо поискать. Это советский генерал танковых войск Иван Кочин. Он был сослуживцем Николая Капитоновича Батюшкина, второго из сыновей. В Первую мировую их обоих закинуло на Волынь, после судьбы их расходятся, но во взятии Омска 5-й армией осенью 1919 года начальником курсов краскомов был Кочин. И, когда в особняке было образовано Сибирское управление военно-учебных заведений в январе 1920 года, он служил в качестве инспектора, – рассказывает Дмитрий Петин.

Еще одно имя – Петр Попов, личность загадочная. О нем известно очень мало, но то, что известно, очень показательное. Это жандармский генерал-майор, выходец из казачьей семьи. В 1894 году попал на службу в Отдельный корпус жандармов. Далее карьера его была головокружительной: занимал должность начальника Петроградской охранки, был генералом для поручений при министре внутренних дел, расследовал убийство Григория Распутина.

фото: Исторический архив Омской области

В самый разгар Гражданской войны весной 1919 года Попов попадает в Белый Омск, ему дают должность генерала для поручений при Верховном правителе России Колчаке. В частности, Попов проверял благонадежность лиц, поступавших на должности прислуги в этот дом. В его ведении были и секретные сотрудники охраны, которые обеспечивали безопасность адмирала на улицах.

Генерал Попов был арестован в январе 1920 года вместе с Колчаком, содержался в Иркутской тюрьме и дал очень скупые показания тем следователям ЧК, которые его допрашивали. Затем его отправили в Омск. Об этом рассказывает дело в отношении данного деятеля, хранящееся в архиве УФСБ России по Омской области.

Внучка домовладельца

Следующая находка тоже была сделана благодаря искусственному интеллекту. В Центральном государственном архиве Московской области через «Яндекс. Поиск» найдена актовая запись, что 26 декабря 1927 года в деревне Колонец (сейчас это территория города Жуковского) Московской области родилась Мария Батюшкина.

О ее рождении заявила мать – Мария Капитоновна, одна из дочерей хозяина особняка в Омске. Через некоторое время Мария покинула эти места и переехала обратно в Омск.

– С чем это было связано, сказать сложно. Может быть, это была какая-то неудачно устроенная личная жизнь. Спустя время в графу «Отец» был вписан Василий Несмеянов. Кто был этот человек? Как сложилась его судьба? Как сложилась судьба этой девочки, на самом деле непонятно. Последний раз она упоминается в кадровых документах своей матери в 1933 году, – поделился Дмитрий Петин.

Надо заметить, что после поражения Колчака особняк семье Батюшкиных не вернули, а в 1923 году официально муниципализировали. Далее в его стенах располагались различные советские учреждения: Сибирское управление военно-учебных заведений, детский дом, окружной отдел ОГПУ, детский туберкулезный диспансер, один из цехов картографической фабрики, и наконец, хорошо запомнившийся нынешнему поколению омичей Центральный ЗАГС.

Почти все Батюшкины вписались в советский социум, хотя резонно не рассказывали о своем известном квартиранте в адмиральском мундире.

Сам Капитон Алексеевич Батюшкин с женой оставались жить в Омске. Он умер от тифа в 1927 году. Жена пережила его на 20 лет и скончалась в 1945 году. Жила она в семье сына Алексея. Благодаря его воспитаннице архив семьи Батюшкина был сохранен и вернулся в родные стены.

фото: Исторический архив Омской области

Подстаканник в «Живом журнале»

Все началось с подстаканника. Фото с подписью, что это подарок Капитона Батюшкина на годовщину свадьбы своей супруге, было опубликовано в «Живом журнале». Нашли его обладательницу, жительницу города Железногорска Курской области Галину Коршункову. Она и оказалась той самой воспитанницей Алексея Батюшкина. В дар Историческому архиву Омской области женщина передала документы и вещи семьи.

В планах автора книги «История омского рода Батюшкиных» – постепенно готовить третье издание. В нем будут открыты новые страницы истории, новые имена и события из прошлого знаменитого в Омске дома и его первых владельцев. Оцифровка архивов идет полным ходом, поисковые сервисы совершенствуются. Работа омских архивистов дает надежду и пример всем, кто интересуется генеалогией, социальной историей и краеведением.

Например, в Омской области хранятся самые старые метрические книги Сибири – за 1722 год, а значит, свою родословную любой заинтересованный человек может составить вплоть до начала XVIII века. Причем, не выходя из дома, пользуясь системой удаленного доступа к фондам.

Добавим, что презентация второго издания книги о семье Батюшкиных - одно из мероприятий, посвященных одновременно 15-летию создания в Историческом архиве Омской области Центра изучения истории Гражданской войны и статусу Культурной столицы Омска.