Бабушка «освободителя Омска» Тухачевского была итальянкой, а предок служил воеводой в Таре

Омский историк собрала уникальные данные о женщинах из рода знаменитого маршала.

Год назад по случаю праздника 8 Марта «Омск-информ» публиковал материал о трех ярких женщинах периода Гражданской войны, судьбы которых оказались связаны с нашим городом. Среди них была в том числе легендарная Мария Бочкарева. Создательница знаменитого женского «батальона смерти» оказалась в Омске по личному приглашению Верховного правителя России Александра Колчака.

Мы решили продолжить эту традицию и сегодня предлагаем материал о женщинах из рода Тухачевских. Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, именем которого названа набережная в Омске, в представлениях не нуждается (Пятая армия, которой он командовал, в ноябре 1919 года практически без боя освободила город от «белых» частей Колчака). А вот его предка, видного деятеля эпохи освоения Сибири русскими Якова Тухачевского, помнят мало. Между тем он был воеводой в Таре.

Подробную информацию о женщинах из рода Тухачевских собрала ведущий архивист Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области Ирина Федотова.

Письмо из осажденного Смоленска

У Якова Остафьевича Тухачевского (1580-е – 1647) были жена Матрена и дети. Они погибли в Смоленске во время осады города поляками в 1609 году. Сохранилось письмо, которое Матрена писала мужу и просила помощи.

– А сидим в осаде пятую неделю; и ты, государь мой, Яков Остафьевич, попомни закон, не покинь у бедности и домов своих не выдай; а не завезли с собою хлеба нисколка, и будет многа и нам помереть голодною смертью… – говорилось в письме из осажденного Смоленска.

Помочь оставшейся в городе семье Тухачевский ничем не мог. После трагедии он служил в Сибирь, где был воеводой в городах Тара и Мангазея, основал первый Ачинский острог.

Дочь наполеоновского офицера

Советский маршал Михаил Тухачевский (1893–1937) был представителем другой ветви рода Тухачевских. Его дед Николай Александрович Тухачевский (1825–1876) окончил Пажеский корпус, служил в Министерстве внутренних дел. Бабушка будущего маршала имела весьма колоритное происхождение.

Софья Валентиновна Тухачевская (урожденная Гаспарини, 1833–1915) была дочерью дворянина, итальянца Валентина Петровича Гаспарини (1785–после 1835). Он был офицером наполеоновской армии, а после Отечественной войны 1812 года пожелал остаться навсегда в подданстве Всероссийского Престола.

– Софья Валентиновна в молодости поддерживала знакомство с представителями творческой элиты, была близко знакома с Фредериком Шопеном, Жорж Санд, Полиной Виардо и Иваном Тургеневым (считается, что она стала прототипом одной из героинь пьесы писателя «Вечер в Сорренто»), – рассказывает Ирина Федотова. – Была ученицей Антона Рубинштейна и прекрасно играла на фортепиано. Тухачевские дружили с композиторами Сергеем Танеевым, Александром Скрябиным и с композитором, пианистом, музыкальным критиком и педагогом Николаем Жиляевым.

Благодаря бабушке Михаил Тухачевский не только любил музыку, но и прекрасно играл на различных инструментах и даже мастерил скрипки.

Красавица Мавра

Мать маршала была родом из крестьян деревни Княжино (Смоленская губерния, Дорогобужский уезд). Красавицу Мавру (1869–1941), работавшую в услужении дворян Тухачевских, заприметил отец будущего военачальника. Николай Тухачевский наверняка обратил внимание не только на красоту будущей избранницы, но и ее здоровье. Отец Мавры Петр был кузнецом и обладал недюжинной силой. Рассказывают, что однажды он на спор выиграл лошадь, которую взял и перенес туда, куда ему указали. Считается, что своим атлетическим телосложением и силой Михаил Николаевич Тухачевский обязан предку по материнской линии.

Несмотря на то что отец и мать будущего маршала были из разных сословий, они все же венчались в церкви. К тому времени у Тухачевских уже были дети, которых потом узаконили. Мавра Петровна хоть и была крестьянского происхождения, ходила с детьми на концерты в консерваторию. Любила Баха, Бетховена, Моцарта.

Детей в семье было девять. В 1914 году Мавра Петровна овдовела, умерли и двое ее детей. В Первую мировую в плен попал Михаил, хотя в газете «Русский инвалид», где печатали списки погибших на фронте, в феврале 1915 года была указана его фамилия. О том, что сын находится в плену, а не погиб, мать узнала через Красный крест.

До зрелых лет дожили семеро братьев и сестер маршала, но судьба их оказалась незавидной. Братья Николай и Александр были расстреляны в 1937 году после суда над Михаилом (его обвинили в организации так называемого военного заговора). Сестра Софья умерла в ссылке, другие сестры – Ольга, Елизавета и Мария – прошли через лагеря, их мужья также были расстреляны.

– Последние годы жизни Мавра Петровна жила вместе с семьей сына Михаила. Они жили вчетвером в одной из квартир знаменитого «Дома на набережной»: Михаил Николаевич, его жена Нина Евгеньевна, дочь Светлана и мать Мавра Петровна. После ареста и гибели Михаила Николаевича его семья была выслана в Астрахань, – рассказывает Ирина Федотова.

В ссылке Мавра Петровна вскоре лишилась невестки (Нину Евгеньевну арестовали) и внучки Светланы (отправили в детский дом). В ноябре 1941 года ее, как неблагонадежную, выслали в казахский аул Черкарского района. Умерла Мавра Петровна в ссылке.

Жены Тухачевского

О первой жене маршала – Марии Владимировне Игнатьевой (нач. 1890-х – 1920) – сохранилось мало сведений. Из-за этого в документальных фильмах и особенно в художественной литературе о ней распространены всякие небылицы. Она застрелилась, обстоятельства, толкнувшие ее на этот шаг, неизвестны. Вероятно, был конфликт с мужем на бытовой почве или ревность.

Второй женой Тухачевского стала Нина Евгеньевна Гриневич (1900–1941). Она была дочерью полковника царской армии, выпускницей Московского Александровского института. Ее отец, Евгений Климентьевич Гриневич, служил рядом с Тухачевским. В 1921-м Нина Гриневич вышла замуж за Михаила Николаевича.

– Современники вспоминают Нину Евгеньевну как умную, тактичную, располагающую к себе молодую женщину. Ее профессия соответствовала хорошему образованию – она работала переводчицей на дому. И наконец, она была очень красивой, – отмечает Ирина Федотова.

Кстати, в 1936 году Нина Гриневич вместе с мужем представляла Советский Союз в составе делегации, отправившейся на похороны короля Великобритании Георга V.

Через год, в 1937-м, грянул процесс над ее мужем. Тухачевского арестовали в 20-х числах мая, а уже 11 июня состоялось закрытое судебное заседание, на котором всех фигурантов приговорили к высшей мере и едва ли не тут же расстреляли в подвале Военной коллегии Верховного суда СССР. За женой маршала пришли в сентябре. Ее приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. В 1939 году Нина Гриневич была этапирована из Темников (лагеря) в Бутырскую тюрьму. Ее обвинили в «принадлежности к террористической группе», состоявшей из числа жен репрессированных «врагов народа», и приговорили к смертной казни.

«Уведите ее. Я все подпишу»

У Тухачевских была дочь Светлана (1922–1982). Имя ей дал отец (чтобы «жизнь была светлой»), который боготворил девочку. Когда маршал был арестован, следователи, чтобы он дал нужные показания, воздействовали на него через дочь.

– Сама Светлана вспоминала, как в мае – июне 1937 г. ее привели в тюремную камеру к отцу. И следователи НКВД заявили Маршалу Советского Союза: «Если вы не подпишите нужных показаний, мы на ваших глазах будем истязать вашу дочь». По словам дочери, отец сказал: «Уведите ее. Я все подпишу», – рассказывает Ирина Федотова.

После казни отца Светлана с матерью Ниной Евгеньевной и бабушкой Маврой Петровной оказалась в ссылке в Астрахани. После ареста матери ее отправили в спецдетдом – Нижнеисетский детский дом на Урале (вместе с дочерями военных И. П. Уборевича, Я. Б. Гамарника, О. О. Штейнбрюка).

Во время войны все, тогда еще воспитанницы детского дома, окончили медицинские курсы и работали санитарками в Свердловском госпитале. Несмотря на трудности, Светлана Тухачевская помогала подруге Владимире Уборевич. В 1944 году Тухачевская была арестована и осуждена на 5 лет лагерей за «антисоветскую агитацию». Отбывала наказание в Печерлаге, Севпечлаге. Освободилась в 1949 году, реабилитирована в 1955-м.

Светлана Михайловна приезжала в Омск в 1969 году. На фото из фондов Исторического архива Омской области она с Ксенией Павловной Чудиновой – легендарной «комиссаром Ксенией», революционеркой и подпольщицей. В этой же компании запечатлена архивист, краевед Галина Михайловна Шлевко, собиравшая материалы об участниках Гражданской войны в регионе.

Незадолго до смерти Светлана Тухачевская говорила: «Ранняя пора моего детства представляется ярким, но мимолетным праздником. Папа, мама, мои тетушки создавали мне жизнь, полную счастья, теплоты и добра». Светлана Михайловна умерла 2 ноября 1982 года. Похоронена на Ваганьковском кладбище столицы.

Муж Светланы был строителем, дочь Нина Степановна стала юристом.

«Пластмассовый дом»

У младшей сестры маршала Тухачевского Марии знаменитой стала дочь – Марианна Владимирова (1926–1987). Она училась в архитектурных вузах, но еще студенткой попала под репрессии. В 1951-1955 гг. работала архитектором в учреждении п/я № 126 Министерства металлургической промышленности. Проектировала промышленные предприятия и общественные здания, после работала над проблемами жилья, в частности, занималась поисками оптимальных параметров современной квартиры.

– Марианна Владимирова была в группе, которая разрабатывала знаменитый «пластмассовый дом», где стены между комнатами можно было передвигать. До наших времен этот дом не сохранился. Также она разрабатывала жилье для разных климатических зон. Бывала в заграничных командировках, в том числе в Италии, родине своего дальнего предка, – отметила Ирина Федотова.

Добавим, что в поиске информации о женщинах рода Тухачевских омскому архивисту и историку помогал внучатый племянник полководца Николай Андреевич – внук старшего брата маршала Николая.