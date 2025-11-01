В Омске хотят создать музей музыки на руинах дома Янкелевича

Общественники пытаются сохранить квартал деревянной исторической застройки в центре города.

omskinform.ru

В Омске хотят вдохнуть жизнь в деревянные дома-памятники, которые расположены в старых жилых микрорайонах исторической части города. Наследие адаптируют под новые функции, их хотят использовать для воплощения новых идей и создания общественных пространств.

Примерами такого подхода стали два дома на улице Почтовой. В доме № 35, когда-то принадлежавшем первому омскому фотографу Иуде Кадышу (1833–1908), с 2013 года располагается художественная студия «Скворечник». Отремонтированный, наполняемый жизнью новых поколений и новыми смыслами дом стал местом притяжения творческого сообщества. Обратный пример – стоящий по соседству дом № 37, где рос маэстро Юрий Янкелевич (1909–1973) – легендарный скрипач и педагог, воспитавший плеяду выдающихся мастеров музыкально-исполнительского искусства, среди которых художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков.

«Скворечник» на Почтовой

Дом № 35 – двухэтажный, квадратный (13 Х 13 м), сложен из бревен, стены зашиты тесом. Завершен шатровой кровлей. К восточной стене на всю ее высоту и ширину примыкает кирпичный объем для лестницы, сменивший, скорее всего, деревянные сени. Имеется пять оконных осей на каждом фасаде, окна прямоугольные, прикрытые ставнями на первом этаже. Наличники и ставни со стороны улицы Почтовой с накладным узором, который близок стилю модерн.

Дом построен во второй четверти XIX века, по крайней мере на карте Омска 1850 года он есть. Принадлежал известному профессиональному фотографу с собственным ателье на улице Томской (ныне улица Лермонтова) Иуде Кадышу. Он отставной солдат из кантонистов, занимался скупкой и сдачей домов внаем. Причислен в омские мещане в 1870 году. Был старостой еврейской общины.

В этом доме прошли молодые годы известной пианистки и педагога Ольги Кадыш (1891–1961), внучки Иуды Кадыша, которая окончила Петербургскую консерваторию, принимала активное участие в художественной жизни города. После установления советской власти с 1920 года преподавала в 1-й музыкальной школе, Омском музыкальном техникуме. Одновременно работала концертмейстером оперной труппы при Большом народном театре, Сибгосопере. В 1925-м уехала в Москву к мужу – оперному певцу Кочергину.

Дом муниципализирован в 1923 году и стал коммунальным жильем.

– Когда студия собиралась въезжать, износ дома составлял 83 %. Только сруб и стены были, крыша имелась, но худая. Восстановление мы начали с ремонта крыши, штукатурки не было на стенах, голая дранка. Не было пола на первом этаже, земля голая, отрезанные, гнилые коммуникации, стекол в окнах не было, – рассказывает руководитель студии «Скворечник» Ирина Зинкевич.

По ее словам, даже при минимальных средствах дом привести в порядок возможно. Хотя один такой пример все же не решает проблемы сохранения деревянной застройки в центре Омска.

В квартале, кроме Почтовой, 35, сейчас остановилась жизнь. Там никто не живет и никто из хозяйственно-бытовых служб города там не появляется.

Дом присяжного поверенного

Ирине Зинкевич и ее единомышленникам хотелось бы видеть дома восстановленными, чтобы рассказать омичам историю дореволюционного городского уклада. Тем более что это историческая часть Казачьей слободы и духовный центр – дома в этой части находятся в пространстве старой и новой синагог, здесь располагается и архиерейский дом, где жили предстоятели православной церкви. Туристический маршрут буквально сам собою складывается.

– Очень хотелось бы вытянуть эти дома из небытия, – мечтает она.

Второй такой перспективный объект – дом № 37. Он был назначен в приданое одной из дочерей Иуды Кадыша, Симы Иудовны (1886 г.р.), которая вышла замуж за помощника присяжного поверенного Исая Янкелевича. В справочнике «Весь Омск» за 1913 год он значится в его собственности. В их семье и родился известный музыкант и педагог Юрий Янкелевич. В Омске с этим именем связаны многие образовательные учреждения – детская музыкальная школа № 1, струнное отделение музыкального училища им. В. Я. Шебалина и международный конкурс скрипачей, который проходит в Омске.

Так что на улице Почтовой когда-то звучала музыка, у инициативной группы есть задумка сделать в доме музей музыкального Омска, салон и репетиционную площадку, сцену для концертов.

– Мы уже начали в доме Кадыша создавать пространство под XIX век, уже работает винтажная гостиная, – рассказывает Ирина Зинченко. – Мы в «Скворечнике» сделали наглядный пример того, как мог бы выглядеть интерактивный музей в старинном доме и программы домашнего театра для детей и взрослых. Дома на Почтовых с богатейшим историческим контентом. Они должны служить городу точно так же, как служат дома в Плесе, Коломне, Томске.

Наличники и фасады домов Кадыша и Янкелевича могут служить натурой для пленэрных занятий юных художников и моделями для фотографов. Сквозь призму деревянного зодчества омичи и гости города могут изучать и расширять знания и представления об истории и культуре города.