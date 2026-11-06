В Омске взяли под особую охрану мемориал погибшим работникам Сибзавода

Фото: Magnific.com

В минувший четверг, 5 ноября, в Омской области утвердили предмет охраны мемориала, расположенного на территории Сибзавода. Соответствующий документ подписало региональное Министерство культуры.

Под охрану взяли как особенности расположения и композиции памятника, так и его архитектурные элементы. В их числе – стела с пятиконечной звездой, барельефы скорбящей матери и солдата в каске, изображение лавровой ветви и даты Великой Отечественной войны.

Кроме того, сохранность должны обеспечить мемориальных табличек с фамилиями и инициалами погибших, надписи «Вечная память погибшим» и круглой металлической решетки, установленной на звезде.

Напомним, что Мемориал посвящен сотрудникам Сибзавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2025 году памятник отреставрировала компания ООО «Траст-Инвест».