В ходе ремонта восстановлена разрушенная надпись.

В центральном округе восстановили мемориальный комплекс «Не забудет народ-победитель беззаветных героев своих», который посвящен воинам-мебельщикам и расположен по адресу: ул. 36-я Северная, 5, на территории бывшей мебельной фабрики. Реставрационные работы были организованы в рамках подготовки ко дню Победы в войне 1941–1945 годов.

Работа была не из простых, но самым трудоeмким процессом стала шлифовка поверхности лицевой стороны памятника. Этот процесс сопровождался большим количеством пыли и шума. Параллельно проходила очистка территории: избавились от растительности и выровнили поверхность для последующей шлифовки и окраски. Особое внимание уделили тому, чтобы восстановить надпись на мемориальном комплексе, которая была разрушена. Финальным штрихом стала покраска поверхности мемориала, для чего привлечены опытные специалисты.

Выполнение работы проверил глава администрации Центрального округа Амангельды Мендубаев. Он отметил, что вопрос содержания мемориальных объектов находится на контроле у окружной администрации.