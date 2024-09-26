Деньги на подготовку к празднованию, которое будет в следующем году, выделили из областного бюджета.

Сегодня, 26 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о выделении почти 80 млн рублей на приведение в порядок мемориалов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Средства выделили из областного бюджета.

Планируется, что в регионе приведут в порядок памятники, стелы, обелиски, монументы славы, скверы и аллеи героев. Горьковский район получит субсидию в размере 3,1 млн рублей уже в этом году. Еще 16 районов – в 2025 году.