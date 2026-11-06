Омичам раскрыли, когда откроют четвертую полосу на многострадальном мосту у телецентра

Фото: omskinform.ru

Четвертая полоса на мосту имени 60-летия ВЛКСМ может открыться для автомобилистов уже в эти выходные. Как сообщает «СуперОмск», пробное движение планируют запустить в ночь с 7 на 8 ноября, а полностью открыть полосу рассчитывают с воскресенья на понедельник.

Ожидаемое в ближайшие дни похолодание должно создать подходящие условия для запуска постоянного движения. Новый асфальт уже уложили, теперь остается дождаться благоприятной погоды.

Разгрузка моста необходима, чтобы продолжить ремонтные работы без остановок. Как организовать движение и не допустить очередной приостановки ремонта, мэр Омска Сергей Шелест и учредитель ООО «Стройтраст» Арман Акопян обсудили на встрече в строительном городке.

Напомним, что подрядчик приступил к ремонту моста в 2024 году. По условиям контракта стоимостью 2,8 млрд рублей работы должны были завершить к концу 2026-го. Однако к осени ремонт фактически остановился, а рабочие покинули объект. В октябре мэр Омска Сергей Шелест заявил о намерении расторгнуть контракт. После этого подрядчик, судя по всему, активизировался и начал искать выход из сложившейся ситуации.

В итоге ремонт возобновился, однако завершить его теперь рассчитывают только весной 2027 года.