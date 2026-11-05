Под Омском появился памятник основателю музея

Фото: пресс-служба Минкульта

В Большеречье завершилась комплексная модернизация районного краеведческого музея, на которую потратили 20,2 млн рублей. Торжественную церемонию открытия приурочили к Дню народного единства 4 ноября.

Из общей суммы 6,6 млн рублей ушло на капитальный ремонт здания. Фасад объекта утеплили композитными панелями, заменили оконные блоки и двери, а также смонтировали системы водоотведения, наружного освещения и видеонаблюдения.

Оставшиеся 13,6 млн рублей направили на цифровизацию и переоснащение фондов. Выставочные пространства получили интерактивный комплекс «Вечный огонь», планетарный сканер, проекторы, мультимедийные викторины и большой экран размером 5 на 2,5 метра.

Отдельным моментом праздника стало открытие мемориальной доски основателю учреждения Василию Аношину. Краевед и почетный гражданин Большеречья с 1959 года собирал первичное собрание экспонатов и возглавлял первый в регионе общественный районный музей до 1982 года. В настоящее время площадка входит в состав комплекса «Старина Сибирская» с фондом свыше 22,8 тыс. единиц хранения.