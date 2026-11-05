Омичам рассказали, как накопить миллион рублей за год

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Доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая рассчитала, сколько придется откладывать, чтобы за год собрать миллион рублей. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.ru».

По подсчетам специалиста, с учетом процентов по вкладу ежемесячный взнос должен составлять порядка 77–83 тысяч рублей. Такой темп сбережений реально поддерживать тем, чей доход начинается от 150 тысяч рублей в месяц. При менее высоких заработках придется искать дополнительный приработок либо растянуть срок накопления.

«При более скромных доходах придется либо искать подработку, либо увеличивать горизонт планирования», – объяснила экономист в беседе с «Газетой.ru».

Если откладывать по 10 тысяч рублей в месяц при доходности 10 % годовых, миллион удастся собрать примерно за шесть лет. При этом экономист советует выбирать сумму, которую действительно по силам вносить регулярно. По ее словам, привычка откладывать приносит больше пользы, чем жесткая экономия, которой хватает лишь на пару месяцев.

Для целей на год-два она рекомендует банковские вклады с фиксированной ставкой и накопительные счета, а перевод денег советует автоматизировать сразу после получения зарплаты – тогда средства уйдут на отдельный счет раньше, чем возникнет соблазн их потратить.