«Бьют по кошельку»: в России могут изменить правила индексации пенсий

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Группа депутатов Госдумы от фракции КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным готовит к отправке в правительство РФ на отзыв законопроект, которым срок индексации пенсий предлагается перенести с 1 февраля на 1 января. Об этом сообщил сам парламентарий, его слова приводит ТАСС.

Авторы инициативы намерены внести поправки в отдельные законодательные акты России. По словам Афонина, сейчас страховые пенсии индексируются дважды: с 1 февраля – на размер индекса роста потребительских цен, а с 1 апреля – на процент увеличения доходов Социального фонда. Кроме того, в 2026 году депутаты-коммунисты уже вносили в Госдуму проект, меняющий порядок расчета ежегодной индексации, а теперь решили дополнить его новым пунктом.

– Сейчас мы решили дополнить этот законопроект еще одним пунктом: предлагаем перенести срок индексации пенсий с 1 февраля на 1 января. Все мы знаем, как бьют по кошельку праздничные траты, как бешено растут цены перед Новым годом. Будет намного лучше, если пенсионеры уже в январе получат пенсию с прибавкой, – заявил депутат.

По мнению авторов инициативы, январская индексация позволит пожилым людям получить прибавку до того, как на них лягут предпраздничные расходы. Пока документ только готовится к отзыву в правительство, и дальнейшая судьба предложения будет зависеть от заключения кабинета министров.