Омичи получат повышенные пенсии: рассказываем, кому повезло

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С 1 ноября Социальный фонд России проведет плановый перерасчет ежемесячных доплат к пенсиям бывших членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Изменения коснутся и омичей. Об этом 1 ноября сообщила «РИА Новости» со ссылкой на доцента кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Марию Кутарову.

Корректировка надбавок происходит без участия получателей – заявление подавать не нужно, поскольку фонд делает перерасчет по собственной инициативе.

Такая процедура проводится четыре раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре. Правовой базой для нее служат два специальных закона – пояснила Кутарова.

На размер выплаты влияют среднемесячный заработок и стаж пенсионера, а также взносы, которые работодатель перечислил в фонд за предыдущий квартал.

При ноябрьском перерасчете учитываются отчисления за июль, август и сентябрь. По словам эксперта, по итогам корректировки доплата может как вырасти, так и уменьшиться.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин 21 октября сообщил, что в 2027 году прожиточный минимум в России вырастет на 6,8 %, а на душу населения достигнет 20 227 рублей. Это автоматически увеличит единое пособие для семей с детьми, социальные доплаты к пенсиям и ряд других выплат.