Минфин раскрыл, насколько «разбогатеют» омские пенсионеры

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Средний размер страховой пенсии по старости в Российской Федерации в 2027 году достигнет 29 904 рублей. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на пленарном заседании Государственной думы, сообщает ТАСС.

– Средний размер пенсии по старости в 2027 году составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум вырастет в следующем году на 6,8 % и составит 20 227 рублей. От этого показателя мы рассчитаем размер пособий, социальных тарифов, определяемых с учетом динамики изменения, – сказал он.

Помимо пенсионных выплат, министр сообщил о планах по повышению минимального размера оплаты труда. В 2027 году МРОТ составит 28 935 рублей, а к 2030 году показатель планируется довести до 35 тысяч рублей по поручению главы государства, что поможет ускорить рост доходов граждан с низкой зарплатой.

Кроме того, Силуанов подчеркнул, что в течение следующего года страховые пенсии будут проиндексированы дважды.