Смартфоны омичей без регистрации на «Госуслугах» смогут отключать от сети

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В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по международному идентификатору IMEI. Нововведение затронет смартфоны, ввезенные для личного использования или ввезенные по серой схеме. На оформление техники владельцам отводят ровно две недели – в противном случае гаджеты потеряют доступ к сетям сотовых операторов. Как сообщает РБК, норма может вступить в силу с апреля 2027 года.

По информации источников издания, требование станет частью обновленного постановления правительства «О базе идентификаторов пользовательского оборудования». Ограничения призваны пресечь нелегальный импорт техники, поступающей в страну поштучно для дальнейшей перепродажи.

Представители министерства подтвердили внесение проекта на рассмотрение правительства. Для незадекларированных устройств процедуру регистрации можно будет пройти через портал «Госуслуги». При этом для аппаратов, подключенных к мобильным сетям до апреля 2027 года, требование действовать не будет – они продолжат работать без ограничений независимо от способа ввоза.

В ведомстве добавили, что документ находится на стадии обсуждения и может быть скорректирован.