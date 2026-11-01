В районе Омской области верба «перепутала календари»

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В Колосовском районе Омской области в конце октября местные жители заметили необычное природное явление – на одной из верб распустились почки, хотя деревья уже сбросили листву и готовятся к зиме. Об этом сообщила газета «Новый вымпел».

По словам очевидцев, растение словно «перепутало календари» и вместо подготовки к холодам выпустило пушистые почки. Специалисты объясняют такое поведение погодными аномалиями, но официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Местные жители восприняли распустившуюся вербу как яркое пятно среди осенней серости. По их мнению, даже в глубокую осень такое зрелище становится поводом для хорошего настроения.

Напомним, что осеннее цветение растений в регионе фиксировали и раньше. В октябре в центре Омска зацвела сирень, а чуть ранее в дендросаду имени Гензе повторно зацвела калина Бульденеж.

Специалисты считают такое поведение растений закономерным: сентябрь в Омской области выдался аномально теплым, а лето 2026 года официально признано самым жарким за всю историю метеонаблюдений.