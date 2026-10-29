Смолин объяснил омичам, почему рост расходов на образование окажется фикцией

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Расходы на образование в России в следующем году увеличат на 2,7 %, однако инфляция сведет прибавку на нет. Об этом заявил депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин, комментируя параметры финансирования отрасли.

– В целом расходы на образование в следующем году предполагается увеличить на 2,7 %, но это на 5,2 % меньше ранее запланированного и в три раза ниже инфляции. По последнему прогнозу, она ожидается на уровне около 8 %. Это значит, что в реальных деньгах расходы на образование сокращаются, – заявил депутат.

Несколько лучше ситуация складывается с высшим образованием. Расходы на эту сферу планируют увеличить на 3,7 %, однако этот показатель также более чем в два раза ниже прогнозируемой инфляции.

Отдельно Смолин остановился на зарплатах преподавателей вузов. Их планируют проиндексировать на 6,8 % – примерно на уровне официальной инфляции. При этом, по словам депутата, пока неясно, коснется ли повышение всей зарплаты или только ее бюджетной части. Это особенно важно для вузов, где значительную долю доходов преподавателей составляют внебюджетные выплаты.

– В любом случае можно констатировать совершенно точно, что зарплата преподавателей вузов в следующем году не увеличится, а, возможно, несколько уменьшится в реальных деньгах, – отметил парламентарий.

Кроме того, Смолин усомнился в том, что официальные показатели инфляции в полной мере отражают реальный рост цен. В качестве одного из аргументов он привел ключевую ставку Центробанка, которая держится на уровне около 14 % и учитывает в том числе инфляционные ожидания.

В завершение депутат вспомнил ироничное высказывание председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Ранее тот связал возможности добиваться нужных статистических показателей с передачей Росстата в ведение Минэкономразвития.