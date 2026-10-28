Омичам определили новый прожиточный минимум

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В Омской области утвердили величину прожиточного минимума на 2027 год, которая начнет действовать с 1 января и сохранится до конца декабря. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

В расчете на душу населения показатель зафиксирован на отметке 17 597 рублей. Для трудоспособных граждан сумма составила 19 181 рубль, для пенсионеров – 15 133 рубля, а для детей установлена на уровне 17 069 рублей.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в стране продолжит расти и к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей.