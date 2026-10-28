В Омской области заметили редкого седого гостя

Фото: vk.com/upr_zhivmir

В селе Новокарасук Крутинского района инспектор Управления по охране животного мира снял на камеру седого дятла. Пернатого заметили в населенном пункте, хотя обычно встречи с этим видом происходят крайне редко.

Седой дятел входит в список птиц, требующих особого внимания экологов. В регионе этот представитель фауны живет преимущественно в таежных массивах, выбирая темнохвойные или осиново-березовые леса, а также старые гари и зарастающие деляны.

Внешне птица напоминает зеленого дятла, однако уступает ему в размерах: длина тела составляет 25–28 см, а масса варьируется от 90 до 160 г. Питается птица в основном муравьями, которых собирает с земли и стволов деревьев.