В Омске вводят безлимитные проездные

Фото: пресс-служба администрации города Омска

С 1 января 2027 года для пассажиров общественного транспорта вводятся проездные билеты с новыми сроками действия. Соответствующее решение приняли депутаты Омского горсовета на очередном заседании. В обиход войдут безлимитные карты на 1 и 7 суток, а также длительные варианты на 3 и 12 месяцев.

В настоящий момент горожане могут приобретать электронные проездные без ограничений по числу поездок лишь на 15 дней либо на полный календарный месяц.

Помимо этого, власти расширили перечень категорий граждан, имеющих право на льготы. Приобретать безлимитные карты на полмесяца и месяц теперь смогут не только школьники, но также студенты очных отделений и пенсионеры – как по возрасту, так и по выслуге лет.