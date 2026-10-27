Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В Омск привезли беспилотный трамвай

Новый низкопольный вагон прибыл в город для проведения тестовых испытаний.
беспилотный трамвай богатырь

В Омск доставили новый двухсекционный низкопольный трамвай модели 71-923М «Богатырь-М». Вагон прибыл в город вчера для проведения тестовой эксплуатации на базе муниципального предприятия «Электрический транспорт».

Трамвай был выпущен в июне 2026 года и летом проходил обкатку на межмуниципальном маршруте между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Модель производства компании «ПК Транспортные системы» оснащена системой климат-контроля, видеонаблюдением, USB-разъемами для зарядки гаджетов, местами для маломобильных граждан и умными системами помощи водителю.

Ранее мэрия Омска вела переговоры о предоставлении вагона для испытаний, в том числе рассматривалась возможность тестирования модификации с оборудованием для беспилотного движения. Точные даты первого выхода «Богатыря-М» на городские маршруты пока неизвестны.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омск привезли беспилотный трамвай

Новый низкопольный вагон прибыл в город для проведения тестовых испытаний.
беспилотный трамвай богатырь

В Омск доставили новый двухсекционный низкопольный трамвай модели 71-923М «Богатырь-М». Вагон прибыл в город вчера для проведения тестовой эксплуатации на базе муниципального предприятия «Электрический транспорт».

Трамвай был выпущен в июне 2026 года и летом проходил обкатку на межмуниципальном маршруте между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Модель производства компании «ПК Транспортные системы» оснащена системой климат-контроля, видеонаблюдением, USB-разъемами для зарядки гаджетов, местами для маломобильных граждан и умными системами помощи водителю.

Ранее мэрия Омска вела переговоры о предоставлении вагона для испытаний, в том числе рассматривалась возможность тестирования модификации с оборудованием для беспилотного движения. Точные даты первого выхода «Богатыря-М» на городские маршруты пока неизвестны.

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Рубрика - Общество