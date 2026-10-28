Появились подробности запуска беспилотного трамвая в Омске

Сотрудники «Электрического транспорта» выполнили расконсервацию трамвайного вагона «Богатырь М». Накануне состав на спецплатформе доставили в Омск. Специалисты выкатили его с низкорамного трала, сняли защитные пленки, транспортировочные заглушки, крепежные элементы и провели первичный осмотр.
Современную двухсекционную низкопольную модель 71-923М «Богатырь М» производства ПК «Транспортные системы» привезли для обкатки. Работники предприятия проверят технику в реальных условиях, оценят надежность, удобство для пассажиров и соответствие заявленным параметрам.
Как рассказали в омском дептрансе, вагон длиной 19,5 метра спроектирован для всех категорий пассажиров. Низкий пол вагона позволяет осуществлять посадку и высадку быстрее и удобнее, в том числе для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей. Вагон вмещает до 222 человек, сохраняя маневренность на линиях. В конструкции применены современные решения для снижения эксплуатационных затрат.
Тестовые рейсы позволят выбрать оптимальные маршруты и собрать данные для возможного обновления трамвайного парка. К 90-летию омского трамвайного движения для вагона подготовили эксклюзивное оформление.