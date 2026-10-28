Директор омского МУПа «отремонтировал» офис деньгами предприятия

Фото создано при помощи ИИ

В Омской области директора предприятия наказали за растрату денег на ремонт, которого не было. Омский районный суд признал 66-летнего руководителя МУП «Специальный комбинат бытовых услуг» виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Суд установил, что в ноябре 2024 года директор получил под отчет около 280 тыс. рублей – якобы на ремонт офиса и покупку мебели. Ни ремонт, ни мебель так и не появились. Дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

Подсудимый вину не признал и заявил, что тратил деньги на нужды предприятия. Ущерб он возместил добровольно. Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.