Омичам раскрыли простой способ поддержать иммунитет с помощью «уникальной» ягоды

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Сезонные ягоды и фрукты могут стать одним из главных способов поддержать иммунитет в холодное время года. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По мнению специалиста, подготовкой организма к зиме лучше заниматься заранее – еще летом.

Врач посоветовал тем, кто часто болел прошлой зимой, начать с визита к доктору. Специалист сможет назначить необходимые обследования и выяснить, с чем связаны частые заболевания. В частности, причиной может оказаться скрытый сахарный диабет.

– Если предыдущая зима показала, что часто болеете, то надо пойти к доктору и обследоваться, чтобы он посмотрел, где сбой, в чем нарушение, назначил соответствующее обследование. Могут найти, например, скрытый сахарный диабет. Поэтому это первый шаг, – заявил Жемчугов.

Еще одной мерой профилактики иммунолог назвал контрастный душ. При этом он уточнил, что такой способ закаливания подходит не всем и при отсутствии проблем со здоровьем начинать его лучше в летний период. Так организм успеет адаптироваться к перепадам температуры.

– Но если контрастный душ раньше не принимали, то сейчас поздно начинать. Самый простой способ сейчас – любые поливитамины. Одну штучку в день. А лучше естественные – живые ягоды или фрукты, – отметил врач.

Отдельно Жемчугов выделил фейхоа. Он предложил приготовить из ягод заготовку с сахаром: измельчить плоды и смешать их в равных пропорциях. На килограмм фейхоа потребуется килограмм сахара. Хранить смесь нужно в холодильнике, а употреблять, по рекомендации специалиста, по две ложки в день.

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