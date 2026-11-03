Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Омичам раскрыли эффективный способ снизить риск развития рака

По мнению врача, для снижения риска рака нужен баланс физической активности и питания.
Врачи и пациентка в больнице

Для профилактики онкологических заболеваний не обязательно кардинально менять образ жизни – достаточно соблюдать баланс и постепенно внедрять полезные привычки, заявил врач-онколог и химиотерапевт Расул Ахмаев.

По словам специалиста, большинство жителей городов не имеют возможности резко изменить привычный уклад жизни, однако защитить организм все равно реально. Ключевую роль играет разумный подход и постепенный отказ от вредных факторов.

– Уделяйте время физической активности, гуляйте на свежем воздухе перед работой. Можете есть здоровую пищу – супер. Можете пить в течение дня зеленый чай – превосходно. Перестаньте расслабляться каждые выходные алкоголем, придумайте более здоровый способ – например, физические нагрузки, – приводит слова врача «Лента.ру».

Специалист советует хотя бы раз в неделю посещать тренажерный зал, а также полноценно отдыхать – брать отпуск на 2–3 недели пару раз в год, а не ограничиваться короткими перерывами.

– Можете отказаться от части острой пищи, которую так любите, – откажитесь. То же самое актуально для колбасы, сосисок, красного мяса. Баланс – это возможность сделать то, что можешь делать. Помнить про риски и опасности и вовремя минимизировать их, – резюмировал эксперт.

При этом онколог добавил, что коррекция образа жизни не отменяет необходимости регулярно проходить плановую профилактическую диагностику.

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·Общество·Мария Филимонова

Омичам раскрыли эффективный способ снизить риск развития рака

По мнению врача, для снижения риска рака нужен баланс физической активности и питания.
Врачи и пациентка в больнице

Для профилактики онкологических заболеваний не обязательно кардинально менять образ жизни – достаточно соблюдать баланс и постепенно внедрять полезные привычки, заявил врач-онколог и химиотерапевт Расул Ахмаев.

По словам специалиста, большинство жителей городов не имеют возможности резко изменить привычный уклад жизни, однако защитить организм все равно реально. Ключевую роль играет разумный подход и постепенный отказ от вредных факторов.

– Уделяйте время физической активности, гуляйте на свежем воздухе перед работой. Можете есть здоровую пищу – супер. Можете пить в течение дня зеленый чай – превосходно. Перестаньте расслабляться каждые выходные алкоголем, придумайте более здоровый способ – например, физические нагрузки, – приводит слова врача «Лента.ру».

Специалист советует хотя бы раз в неделю посещать тренажерный зал, а также полноценно отдыхать – брать отпуск на 2–3 недели пару раз в год, а не ограничиваться короткими перерывами.

– Можете отказаться от части острой пищи, которую так любите, – откажитесь. То же самое актуально для колбасы, сосисок, красного мяса. Баланс – это возможность сделать то, что можешь делать. Помнить про риски и опасности и вовремя минимизировать их, – резюмировал эксперт.

При этом онколог добавил, что коррекция образа жизни не отменяет необходимости регулярно проходить плановую профилактическую диагностику.

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Рубрика - Общество