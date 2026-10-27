Омичам назвали нетривиальный для похудения продукт

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Диетолог Салена Сайнс назвала продукт, который помогает быстрее сжигать жир и контролировать аппетит. По ее словам, в рацион людям, желающим сбросить вес, стоит добавить острый перец – чили или кайенский.

Главный секрет жгучего продукта кроется в капсаицине. Это соединение ускоряет метаболизм, стимулирует расщепление жиров и снижает риск их отложения в печени.

– Он приводит к спонтанному снижению потребления калорий и большему чувству сытости после еды, – подчеркнула диетолог.

Дополнительно эксперт отметила, что вещество защищает слизистую оболочку кишечника и оздоравливает микрофлору, благодаря чему организм лучше усваивает питательные вещества.