Омская компания задолжала Минобороны 4,3 миллиарда рублей

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Омские судебные приставы открыли исполнительное производство на сумму 4,3 миллиарда рублей в отношении местной фирмы «Спектр». Предприятие задолжало Министерству обороны РФ гигантскую сумму за сорванный госконтракт на поставку средств защиты.

Контракт на 8,1 млрд рублей стороны заключили еще в конце 2022 года, однако омская компания поставила товар лишь частично, освоив при этом почти всю сумму предоплаты. В апреле апелляционный суд расторг договор и обязал поставщика вернуть 2,98 млрд рублей неотработанного аванса и 1,36 млрд рублей пеней.

Сейчас «Спектр» пытается оспорить это решение в кассации, однако омские приставы уже начали процедуру принудительного взыскания в пользу государственного бюджета. При этом, по данным финансовой отчетности, за прошлый год компания сработала с убытком в 17 млн рублей и не имела выручки.