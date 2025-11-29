Омская фирма заплатит 4 млрд за сорванный контракт с Минобороны

Бизнесмены должны были поставить бронежилеты и другие средства защиты.

Фото: Freepik

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны РФ к омской фирме «Спектр» о взыскании более 4,3 млрд рублей за сорванный контракт на поставку бронежилетов и других средств защиты.

Соглашение было заключено три года назад, 24 ноября 2022 года. Общая сумма закупки составляла 8,1 млрд рублей, товар необходимо было поставить в три этапа. Получив в качестве предоплаты 7,8 млрд рублей, «Спектр» отправил заказчику средств защиты на общую сумму 4,8 млрд рублей.

По решению суда омичи должны вернуть военному ведомству около 3 млрд рублей неосновательного обогащения, а также выплатить пени почти на 1,4 млрд рублей. Контракт со «Спектром» был расторгнут через суд.

Добавим, что фирма, получившая огромный контракт с Минобороны, появилась на свет всего за три с половиной месяца до заключения соглашения.