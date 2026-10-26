В Омске раскрыли миграционную схему на 135 человек

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В Омском областном суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу 47-летней местной жительницы, которую признали виновной в 61 эпизоде фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.

По материалам дела, с марта по ноябрь 2025 года Мавлянова Л. Р. предоставляла документы 135 граждан ближнего зарубежья для регистрации по месту пребывания в России. Она заверяла бумаги своей подписью, после чего иностранцев ставили на учет по адресу ее проживания. При этом фактически жилье им не предоставляли.

В ходе заседания женщина согласилась с предъявленным обвинением, признала вину по всем эпизодам и подтвердила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В результате суд назначил Мавляновой один год принудительных работ с удержанием 5 % заработка. При определении наказания учли апелляционное определение Омского областного суда.