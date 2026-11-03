Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Ветрено и зябко: омичей предупредили об ухудшении погоды

Весь день будет идти дождь.
осень, листья

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +1...+6 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и небольшие осадки. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Местами на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет падать.

К ночи похолодает до 0...–5 °C, местами продолжат идти осадки, ожидается туман и гололедица. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

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Ветрено и зябко: омичей предупредили об ухудшении погоды

Весь день будет идти дождь.
осень, листья

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +1...+6 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и небольшие осадки. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Местами на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет падать.

К ночи похолодает до 0...–5 °C, местами продолжат идти осадки, ожидается туман и гололедица. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

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Рубрика - Общество