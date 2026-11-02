Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Погода резко испортится: омичей предупредили об осадках и гололеде

В регионе ожидается ухудшение дорожной обстановки.
дорога, гололед, зима

Сегодня, 2 ноября, по данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, в Омске и районах ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки.

Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +1...+6 °C. Скорость северного ветра составит 8–13 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на вторник, 3 ноября, термометры покажут –4...+1 °C при облачной погоде с прояснениями. Прогнозируются местами небольшие осадки, а в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. На дорогах местами образуется гололедица. Направление ветра сменится на западное и юго-западное со скоростью 5–10 м/с, а атмосферное давление останется без существенных изменений.

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·Общество·Олег Кипорук

Погода резко испортится: омичей предупредили об осадках и гололеде

В регионе ожидается ухудшение дорожной обстановки.
дорога, гололед, зима

Сегодня, 2 ноября, по данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, в Омске и районах ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки.

Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +1...+6 °C. Скорость северного ветра составит 8–13 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на вторник, 3 ноября, термометры покажут –4...+1 °C при облачной погоде с прояснениями. Прогнозируются местами небольшие осадки, а в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. На дорогах местами образуется гололедица. Направление ветра сменится на западное и юго-западное со скоростью 5–10 м/с, а атмосферное давление останется без существенных изменений.

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Рубрика - Общество