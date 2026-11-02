Пилот посаженного в поле самолета Сочи – Омск получил повторное обвинение

Фото: Уральские авиалинии

Следователи вновь предъявили обвинение командиру посаженного в поле самолета Сергею Белову. Правоохранители квалифицируют его действия по ч. 1 ст. 263 УК РФ, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, сообщает «КП».

Напомним, что ЧП произошло 12 сентября 2023 года, когда лайнер Airbus A320 выполнял рейс из Сочи в Омск. Во время захода на посадку пилоты зафиксировали техническую неполадку гидросистемы и шасси, после чего самолет перенаправили на запасной аэродром в Новосибирск. Из-за интенсивного расхода горючего возникла критическая угроза остановки двигателей, и командир принял решение посадить лайнер прямо на грунт в Убинском районе.

На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате жесткой посадки никто из людей не пострадал, однако воздушное судно получило повреждения. Попытка взыскать с него 119 млн рублей за последствия аварийной посадки также не увенчалась успехом – суд отказал в удовлетворении иска.

В авиакомпании подчеркивали, что не считают Белова виновным и уже получили около 1 млрд рублей страхового возмещения за потерянный самолет. Однако недавно пилоту снова предъявили иск уже на 171 млн рублей, из которых 127 млн насчитали за повреждение самого судна, а остальное за уборку снега, разбор, охрану и прочие работы. Таких денег, как рассказал сам летчик, у него нет.