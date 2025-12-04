Пассажиры «отбили» пилота, посадившего самолет в поле вместо Омска

Прокуратура добилась обжалования решения омского суда.

Уральские авиалинии

Прокуратура и пассажиры обжаловали возвращение прокурору дела пилота Сергея Белова. Они посчитали несправедливым решение Центрального районного суда Омска.

Напомним, Белова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло крупный ущерб. Он посадил самолет Сочи – Омск в поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года.

Как выяснилось позднее, экипаж прервал посадку в аэропорту Омск-Центральный из-за отказа гидросистемы и направился в аэропорт Толмачево в Новосибирской области. Однако топлива на весь путь не хватило. Пришлось садиться на ближайшем подходящем поле. В итоге никто не погиб, но самолет больше не полетит. Его увезли с поля по частям, которые будут использовать для ремонта других воздушных машин.

Отметим, что 19 ноября Центральный районный суд Омска по итогам предварительного заседания принял решение вернуть дело прокурору. Основанием стало составление обвинительного заключения с нарушением требования кодекса.