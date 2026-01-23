Стала известна сумма повреждений самолета Сочи – Омск, севшего в пшеничном поле

Ущерб от посадки составил 118,9 млн рублей.

Стали известны подробности материального ущерба по делу о вынужденной посадке самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском. Согласно материалам дела, общая стоимость повреждений составила 118,9 млн рублей.

По версии следствия, жесткая посадка привела в негодность правую створку ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, шесть колес и четыре тормоза.

Защита пилота Сергея Белова заявляет, что экспертиза проводилась с многочисленными нарушениями и противоречиями, а в материалах дела отсутствует документ, подтверждающий такую сумму.

Напомним, Белов в сентябре 2023 года посадил в поле Убинского района Новосибирской области лайнер с 167 пассажирами на борту.

Самолет летел из Сочи в Омск, Белов запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Из-за нехватки топлива им и было принято такое решение.

Ранее сообщалось, что Омский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Омска о возвращении прокурору уголовного дела о посадке самолета Сочи – Омск в пшеничном поле. Дело отправят обратно в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом.