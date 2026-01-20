Дело о посадке самолета Сочи – Омск в пшеничном поле вернут прокурору

Такое решение приняли уже два суда.

Уральские авиалинии

Омский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Омска о возвращении прокурору уголовного дела о посадке самолета Сочи – Омск в пшеничном поле. Дело отправят обратно в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Напомним, пилота Сергея Белова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло крупный ущерб. Он посадил самолет Сочи – Омск в поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года.

Как выяснилось позднее, экипаж прервал посадку в аэропорту Омск-Центральный из-за отказа гидросистемы и направился в новосибирский аэропорт Толмачево, однако топлива на весь путь не хватило и пришлось садиться на ближайшем подходящем поле. В результате инцидента никто не погиб, но дальнейшая эксплуатация самолета стала невозможной. Его увезли с поля по частям, которые будут использовать для ремонта других воздушных машин.