Авиакомпания получила более миллиарда из-за посадки самолета Сочи – Омск в поле

При этом ущерб от происшествия не превышает 119 млн рублей.

Уральские авиалинии

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила более 1 млрд рублей страховых выплат из-за посадки самолета Сочи – Омск в поле. Как сообщает ТАСС, эта сумма превышает полученный ущерб в несколько раз.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября 2023 года в Новосибирской области. Экипаж прервал посадку в аэропорту Омск-Центральный из-за отказа гидросистемы и направился в новосибирский аэропорт Толмачево. Однако топлива на весь путь не хватило и пришлось садиться на ближайшем подходящем поле.

Ущерб от повреждений самолета Airbus A320, по версии следствия, составляет 118,9 млн рублей. В непригодное состояние пришли створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза.

После инцидента пилота Сергея Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Его даже начали судить. Однако не так давно дело решили вернуть прокурору.