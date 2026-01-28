Пилот, посадивший самолет в поле, работает курьером, чтобы прокормить мать-инвалида

Белов не может вернуться к полетам из-за уголовного дела.

Уральские авиалинии

Пилот «Уральских авиалиний», который благополучно посадил самолет в пшеничном поле, уже второй год работает курьером, чтобы свести концы с концами. Об этом рассказали в телеграм-канале Mash.

Напомним, Airbus A320 под управлением Сергея Белова 12 сентября 2023 года экстренно приземлился в пшеничном поле в Новосибирской области. Все 167 пассажиров на борту остались невредимы.

В сентябре 2025 года против Сергея Белова возбудили уголовное дело, хотя ни пассажиры , ни авиакомпания к нему претензий не имели. Ему выставили компенсацию в 119 млн рублей за последствия аварийной посадки, но суд отклонил иск и направил материалы обратно в следственный комитет для пересмотра и перевода части документов на русский язык.

В «Уральских авиалиниях» заявили, что к пилоту нет никаких претензий, в том числе финансовых. Ранее компания получила страховое возмещение за потерянный Airbus примерно на 1 миллиард рублей.

Белов желает вернуться в авиацию, однако из‑за уголовного дела работать по профессии ему запрещено, хотя у него есть действующее удостоверение командира воздушного судна. Сейчас он подрабатывает в транспортной компании знакомых, обеспечивая себя и мать‑инвалида. Пилот отмечает, что при удовлетворении иска на 119 млн рублей даже продажа арестованного имущества не покроет и малую часть этой суммы.