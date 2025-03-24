Омск-Информ
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·Общество

Эдуард Семенов оказался негоден к дальнейшей работе в воздухе.
На прошлой неделе, 20 марта, из «Уральских авиалиний» уволили второго пилота Эдуарда Семенова, который входил в экипаж самолета, севшего в сентябре 2023 года на пшеничное поле в Новосибирской области. Как сообщает ТАСС, врачебно-летная комиссия признала его негодным к выполнению функций.
– Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался, – сообщили в авиакомпании.
Напомним, Airbus A320 летел из Сочи в Омск, но не стал заходить на посадку, а проследовал на запасной аэродром в Новосибирск. По пути у лайнера начало заканчиваться топливо, и экипаж совершил экстренную посадку в пшеничном поле. В результате инцидента никто не пострадал. Самолет так и остался в поле, пока его не разобрали на запчасти.
Ранее причиной посадки в поле назвали ошибку пилотов.
·Общество

Эдуард Семенов оказался негоден к дальнейшей работе в воздухе.
На прошлой неделе, 20 марта, из «Уральских авиалиний» уволили второго пилота Эдуарда Семенова, который входил в экипаж самолета, севшего в сентябре 2023 года на пшеничное поле в Новосибирской области. Как сообщает ТАСС, врачебно-летная комиссия признала его негодным к выполнению функций.
– Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался, – сообщили в авиакомпании.
Напомним, Airbus A320 летел из Сочи в Омск, но не стал заходить на посадку, а проследовал на запасной аэродром в Новосибирск. По пути у лайнера начало заканчиваться топливо, и экипаж совершил экстренную посадку в пшеничном поле. В результате инцидента никто не пострадал. Самолет так и остался в поле, пока его не разобрали на запчасти.
Ранее причиной посадки в поле назвали ошибку пилотов.