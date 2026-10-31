Посадивший самолет с омичами в поле пилот признался, что не сможет выплатить 171 млн

Фото: Уральские авиалинии

Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле под Новосибирском, признался, что у него нет 171 млн рублей. По данным следствия, именно в такую сумму оценили причиненный ущерб.

По словам Белова, сумма ущерба, которую с него хотят взыскать, выросла со 118 млн до более чем 171 млн рублей. Об этом пилот сообщил «РИА Новости» в пятницу, 30 октября. Большую часть этой суммы – 127 млн 142 тыс. 005 рублей – составила стоимость поврежденных частей самолета. В их числе створки основного шасси, лопасть вентилятора, четыре тормоза, внутренние закрылки с правой и левой стороны и другие элементы. Еще 44 млн 317 тыс. рублей следствие насчитало за сопутствующие расходы – уборку снега, охрану самолета, установку забора, выплаты пассажирам, командировочные, аренду поля и прочее.

– Нет, конечно, откуда у меня такие деньги, – таким образом Белов ответил на вопрос, располагает ли он средствами для выплаты заявленного ущерба, если суд встанет на сторону следствия.

Напомним, аварийная посадка произошла 12 сентября 2023 года. Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, перевозил 161 пассажира и шесть членов экипажа. В полете на борту произошла утечка жидкости из гидросистемы, после чего пилоты объявили сигнал бедствия. Командир экипажа Сергей Белов принял решение посадить Airbus A320 на поле неподалеку от села Убинского в Новосибирской области. Лайнер успешно приземлился, никто из пассажиров и членов экипажа не получил травм.

Как следует из материалов расследования, в ходе полета командир не принял во внимание предупреждения, связанные с отсеком шасси, а также не уточнил объем оставшегося в баках топлива. При этом сторона защиты не согласна с выводами проведенной экспертизы. Адвокаты обращают внимание на то, что специалист, проводивший основное исследование, не имел пилотского удостоверения и опыта управления самолетами Airbus A320.

Защитники также заявляют, что эксперт после аварийной посадки не осматривал воздушное судно и не анализировал записи бортовых самописцев. Ранее Восьмой кассационный суд направлял материалы дела обратно в прокуратуру, указав на допущенные нарушения. Однако после этого предъявленное пилоту обвинение не изменилось.